- Situația epidemica din Romania este una a extremelor. In ciuda ratei mici de vaccinare, numarul de morți și infectari ramane scazut. Ieri nu a fost inregistrat niciun deces, iar astazi a fost anunțata moartea unui om. In schimb, a fost o creștere ușoara la numarul de infectari.Intrebat cum ar trebui…

- Controversatul proiect de hotarare privind reorganizarea Ministerului Economiei Antreprenoriatului și Turismului condus de Claudiu Nasui soldat cu moartea subita a directorului Doru Clabescu prin care urmeaza sa fie disponibilizați peste 200 de angajați ascunde și un aranjament incredibil “țesut” de…

- Guvernul Boris Johnson a cerut, miercuri, Uniunii Europene suspendarea dispozitiilor vamale prevazute in Acordul Brexit in provincia Irlanda de Nord, intrucat vrea renegocierea conditiilor pentru tranzitul marfurilor. "Credem ca trebuie sa ajungem rapid la un acord privind un moratoriu", a…

- Vot legat de implementarea acestui certicat a fost unul covarșitor in favoarea acestuia. Vorbim despre 546 voturi "pentru", 93 \"impotriva" si 51 "abtineri" - cetatenii Uniunii Europene - si 553 voturi "pentru", 91 "impotriva" si 46 "abtineri", in ceea ce-i privește pe resortisanti ai tarilor terte.Certificatul…

- Prim-ministrul Florin Citu afirma, intr-un mesaj transmis cu ocazia Zilei Europei, ca pandemia a aratat cat de importanta este solidaritatea europeana, el subliniind si ca apartenenta Romaniei la Uniunea Europeana inseamna, pe intelesul tuturor, si acces la suficiente doze de vaccin pentru tara noastra.…

- Romania, „ingrijorata” de prezența militara sporita a Rusiei in regiune Bogdan Aurescu. Foto: gov.ro. România nu se simte amenințata, ci îngrijorata de prezența militara sporita a Rusiei în regiune, iar, datorita Organizației Tratatului Nord-Atlantic, Marea Neagra este…

- Ursula von der Leyen, presedintele Comisiei Europene, a afirmat, marti, ca ritmul de vaccinare anticoronavirus s-a intensificat in spatiul Uniunii Europene, anunța Mediafax. "Vaccinarea capata viteza in Uniunea Europeana: tocmai am depasit 150 de milioane de vaccinari. Un sfert dintre europeni…