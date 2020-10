Amazon a prezentat prima furgonetă pentru livrare 100% electrică Amazon a prezentat prima furgoneta pentru livrare 100% electrica. Gigantul de e-commerce spera sa aiba 10.000 de masini pâna în 2022, potrivit Mediafax. Compania celui mai bogat om din lume trece la furgonete electrice. Amazon a prezentat vehiculul cu care vrea sa ajunga la clienti. A fost construit de Rivian, un startup care a fost lansat în 2018, dar are deja investitii de 2.5 miliarde de dolari. Amazon si-a surprins proprii curieri cu prezentarea furgonetei. Amazon nu a dezvaluit detalii despre autonomia bateriei, dar a anunțat ca furgoneta are tehnologii… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

