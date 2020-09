Amazon a lansat magazine de lux online Amazon si-a dezvaluit marti propriile magazine de lux online, unde stilistii isi pot prezenta in mod direct creatiile fanilor modei, din orice unghi, relateaza AFP. Pentru inceput, doar abonatii la serviciul Prime al grupului din Statele Unite il vor putea accesa, pe baza de invitatie. Marca Oscar de la Renta este prima care isi prezinta colectiile din 2020. Vor urma altele in urmatoarele saptamani, a declarat grupul intr-un comunicat. Nu este prima data cand gigantul comertului online incearca o incursiune in lumea luxului, insa de data aceasta incearca sa creeze o noua experienta, cu case… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

