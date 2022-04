Amazon a înregistrat prima pierdere trimestrială din 2015: 'Pandemia şi războiul care a urmat în Ucraina au adus provocări neobişnuite' Amazon a inregistrat prima pierdere trimestriala din 2015 incoace, dupa ce vanzarille au incetinit semnificativ in primele trei luni ale anului, iar compania a continuat sa se confrunte cu costuri mai mari si cu un blocaj al cumparaturilor online, scrie WSJ, conform Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

