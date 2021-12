Amazon a fost amendată în Italia cu 1,13 miliarde euro Amazon a fost amendata cu 1,13 miliarde euro de autoritatea italiana din domeniul concurenței, pentru abuz de poziție dominanta în piața. În motivarea deciziei, autoritatea spune ca prin practicile sale, gigantul american a afectat companiile concurente în domeniul serviciilor de logistica din e-commerce, scrie Reuters.



Amazon a mai primit amenzi în Italia în trecut, cea mai recenta fiind din noiembrie: 68 milioane euro.



De data aceasta suma este mult mai mare și autoritatea din domeniul concurenței spune ca Amazon a facut abuz de poziție dominanta în… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- – posibil abuz de poziție dominanta al Boehringer Ingelheim RCV Gmbh&CO. KG pentru blocarea concurenților Consiliul Concurentei a declansat o investigatie ce vizeaza un posibil abuz de poziție dominanta al companiei Boehringer Ingelheim RCV GmbH&Co. KG, Viena, pe piața romaneasca a comercializarii medicamentelor…

- Consiliul Concurentei a declansat o noua investigatie pe piata medicamentelor, suspectand un abuz de pozitie dominanta al Boehringer Ingelheim pentru blocarea concurentilor. Potrivit unui comunicat al autoritatii de concurenta, remis, luni AGERPRES, este vorba despre o investigatie pe piata romaneasca…

- Produsele si fondurile in criptomonede au atras investitii record de 9,5 miliarde de dolari in primele 11 luni ale acestui an, din partea investitorilor institutionali care s-au implicat in acrest sector in pofida scaderilor de preturi din ultimele cateva saptamani, potrivit datelor de luni ale platformei…

- Autoritatea pentru concurenta din Italia a amendat companiile americane Amazon.com si Apple Inc cu peste 200 de milioane de euro pentru practici anticoncurentiale in vanzarea de produse Apple si Beats. Autoritatea pentru concurenta din Italia a precizat ca, in conformitate cu prevederile unui contract…

- Autoritatea pentru concurenta din Italia a amendat companiile americane Amazon.com si Apple Inc cu peste 200 de milioane de euro pentru practici anticoncurentiale in vanzarea de produse Apple si Beats, informeaza Reuters.

- Carrefour s-a angajat marti sa cheltuiasca trei miliarde de euro in perioada 2022 - 2026 pentru a accelera expansiunea comertului electronic, un element cheie al noului plan strategic al sefului retailerului francez, Alexandre Bompard, transmite Reuters, citat de agerpres. Accelerarea comertului…

- Actiunile Moderna Inc au scazut cu 11% in predeschiderea sedintei Bursei de pe Wall Street, dupa ce grupul farmaceutic american si-a inrautatit estimarile de vanzari in 2021 pentru vaccinul sau anti-Covid-19 cu cinci miliarde de dolari, deoarece nu a reusit sa majoreze productia. Compania se asteapta…

- Comisia Europeana a lansat joi o celula de criza în domeniul sanatații care va gestiona cele 30 de miliarde de euro, bani destinați pregatirii pentru o viitoare pandemie, relateaza Reuters. Noua autoritate pentru gestionarea situațiilor de urgența în domeniul sanatații și reacție…