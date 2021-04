Amazon a cheltuit anul trecut 11 miliarde de dolari pentru conţinutul serviciilor de streaming video şi de muzică Investitiile in continut au crescut puternic fata de anul 2019, cand Amazon a cheltuit 7,8 miliarde de dolari. Amazon defineste cheltuielile pentru video si muzica ca fiind orice cost pentru licente si productie, precum si costurile asociate abonamentelor digitale si continutului vandut sau inchiriat. Compania vrea sa atraga atentia consumatorilor imtr-o multitudine de oferte din partea netflix, Disney, Apple, Spotify si multor altora. In ultimii cativa ani, Amazon a construit o biblioteca solida de video-uri originale si sub licenta, muzica si podcasturi, inclusiv prin achizitia startup-ului… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

