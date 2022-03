Stiri pe aceeasi tema

- Dupa pierderea stocurilor din acest an, Meta nu mai este una dintre cele mai valoroase 10 companii din lume. Pretul Actiunilor Meta a scazut cu aproximativ 40% pana in prezent, dupa ce compania a raportat in urma cu doua saptamani ca baza zilnica de utilizatori activi Facebook s-a micsorat pentru prima…

- George Soros a cumparat o participatie la startupul de vehicule electrice Rivian. Cele 19.835.761 de actiuni, in valoare de aproximativ 2 miliarde de dolari la acea vreme, fac din Soros Fund Management printre cei mai importanti investitori intr-o companie care nu a produs inca un vehicul. Rivian, care…

- Alphabet, compania mama a Google, s-a apropiat miercuri de intrarea in grupul companiilor cu capitalizare de 2.000 de miliarde de dolari, din care fac parte Apple si Microsoft, dupa publicarea rezultatelor financiare trimestriale, transmite Reuters. Actiunile Google au crescut miercuri cu pana la 10,1-…

- Intel a obtinut miercuri o victorie majora, a doua cea mai inalta instanta europeana anuland o amenda antitrust de 1,06 miliarde de euro impusa acum 12 ani de Comisia Europeana producatorului american de semiconductori, pentru ca ar fi impiedicat activitatea unei companii concurente prin oferirea…

- Apple va solicita angajatilor din retail si corporativi sa furnizeze dovada unei vaccinari cu un rapel pentru Covid-19, potrivit unui email intern citat de site-ul The Verge, informeaza Reuters. Incepand cu 24 ianuarie, angajatii nevaccinati sau cei care nu au prezentat dovada vaccinarii vor avea nevoie…

- Elon Musk, CEO-ul Tesla și SpaceX, și Jack Dorsey, cofondatorul și pâna recent CEO-ul Twitter, și-au exprimat recent gândurile despre o posibila noua versiune a internetului numit „Web3”. Uite la ce se refera doi dintre cei mai cunoscuți miliardari din domeniul tech, relateaza…