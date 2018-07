Amănunte zguduitoare despre crima din Hălăuceşti: Sufocată cu palma Amanunte incredibile despre crima care a avut loc la sfarsitul saptamanii, langa Halaucesti, unde, vineri noaptea, o fata de 16 ani a fost gasita in camp, decedata. Din primele cercetari dupa efectuarea necropsiei ar reiesi ca baiatul de 20 de ani, prietenul fetei, a ucis-o pe adolescenta acoperindu-i nasul si gura cu mana, sufocand-o. De asemenea, pe corpul fetei au fost gasite foarte multe urme de lovituri puternice, de maini si de picioare, s (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

