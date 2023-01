Stiri pe aceeasi tema

- O femeie in varsta de 74 de ani și un barbat de 69 de ani, din Iași, diagnosticați cu Flurona, infecția simultana cu virusului gripal și Covid-19, au murit, a anuntat, luni, managerul Spitalului de Boli Infectioase „Sf Parascheva” din Iasi, dr Florin Rosu, noteaza Agerpres.

- Este vorba despre doi pacienti: un barbat si o femeie, in varsta de 69 de ani, respectiv de 74 de ani, ambii avand domiciliul in județul Iași.Cei doi pacienți prezentau la internare dureri musculare, febra, cefalee( durere de cap) si afectare pulmonara( dispnee cu polipnee) fiind internati și diagnosticați…

- Este vorba despre doi pacienti: un barbat si o femeie, in varsta de 69 de ani, respectiv de 74 de ani, ambii avand domiciliul in județul Iași.Cei doi pacienți prezentau la internare dureri musculare, febra, cefalee( durere de cap) si afectare pulmonara( dispnee cu polipnee) fiind internati și diagnosticați…

- Primele cazuri de "Flurona" termen folosit de specialisti pentru a descrie coinfectia (infectia simultana) cu virusul gripei sezoniera si COVID-19, au fost diagnosticate in cadrul Spitalul Clinic de Boli Infectioase"Sf. Parascheva inca de la finele anului trecut. Este vorba despredoi pacienti: un barbat…

- Din Ajun si pana in a treia zi de Craciun au ajuns la Spitalul de Boli Infectioase „Sf. Parascheva" din Iasi 65 de persoane care au fost diagnosticate cu afectiuni respiratorii sau tulburari digestive, 14 dintre acestia fiind copii. Unul dintre cele mai grave cazuri a fost al unui bebelus de numai…

- Dupa o lunga perioada in care paturile ATI destinate pacientilor cu forme severe ale infectiei cu SARS-CoV-2 au fost ocupate in mod constant, de cateva zile nu este internat la Iasi niciun pacient in stare grava. Conform ultimelor raportari ale Directiei de Sanatate Publica (DSP) Iasi in ultimele doua…

- De la inceputul lunii noiembrie, la Spitalul Clinic de Boli Infectioase „Sf. Parascheva" din Iasi au ajuns 34 de persoane care au fost muscate de animale. Intr-o singura zi au fost evaluati si tratati 19 pacienti, cei mai multi fiind muscati de caini si pisici. Fie a fost vorba despre animale pe care…

- La Spitalul de Boli Infectioase „Sf. Parascheva" au fost tratati de la inceputul lunii octombrie si pana acum 112 pacienti diagnosticati cu diferite tipuri de pneumonii. Numarul pacientilor diagnosticati cu viroze respiratorii este la jumatate fata de cel al pacientilor cu pneumonie, medicii concluzionand…