- Dupa ore in sir in care s-au distrat, a venit si momentul in care Veronica si Viorel au trecut la treaba. Viorel a muncit in curtea hotelului, unde au fost cazati, iar Vulpita, in camere, ca menajera. Si primul care a luat taurul de coarne a fost Viorel.

- Peste 20 de episoade au fost difuzate cu aceste doua persoane, iar audiențele au fost mult peste media stației, ceea ce inseamna o suma fabuloasa pe care Antena 1 a castigat-o. Cati bani a incasat Antena 1 de pe urma telenovelei Vulpita Antena 1 a incasat din emisiunile Acces Direct, in care…

- Relația dintre Veronica, cunoscuta sub numele de Vulpița și soacra ei, Ilinca Stegaru, este pe butuci, insa soacra ei a facut o marturisire inedita in aceasta seara, la ”Acces Direct”.

- Momente incendiare au avut loc la pensiunea unde Veronica si Viorel au fost invitati. Cei doi au muncit, au petrecut, dar, la party, s-a lasat si cu o... cerere in casatorie. Viorel s-a pus in genunchi si a cerut-o de nevasta, nu pe Veronica, ci pe celebra artista Maria Constantin!

- Vulpița a fost prinsa cu minciuna! S-a dat de gol, iar amantul Marian a adus dovezi in platoul emisiunii „Acces Direct”, ca sa demonstreze ce s-a intamplat, de fapt, intre el și aceasta femeie.

- Confruntare fatala, vineri searaa, intre vulpita Veronica, Viorel si amantul Marian. Tanarul a decis sa vina la Acces Direct, aici unde a spus propria varianta a felului in care s-ar fi petrecut lucrurile intre el si Veronica.

- Noi detalii au iesit la iveala in cazul sotilor Viorel si Veronica. Dupa ce sotia tinerica a spus ca vrea sa divorteze de el, acum Viorel a avut parte de o noua lovitura: se pare ca fiica de doi ani, pe care pana acum a crezut-o a lui, ar avea alt tata.