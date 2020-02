Stiri pe aceeasi tema

- Emisiunea ''Acces Direct'' de ieri a fost una plina de surprize. Gestul facut de Veronica a lasat pe toata lumea masca! Va aduceti aminte momentul in care Veronica l-a luat in brate pe Marian, chiar sub ochii sotului? Ei bine, la finalul emisiunii, Veronica a anuntat ca astazi le va da un raspuns celor…

- A fost o seara speciala pentru Vulpita si pentru Viorel, care au avut parte de momente de neuitat in platoul Acces Direct. Surprizele au fost la tot pasul, iar cei doi soti au reusit sa se relaxeze si sa se bucure de absolut tot ce le-a fost oferit.

- DRAGOSTE RURALA SOC… Cine o mai poate opri acum pe “Vulpita” Veronica?! Femeia din Blagesti, care, impreuna cu sotul Viorel, nu se dau dusi in ruptul capului de la emisiunea “Acces Direct”, si-a mai amintit de o tentativa de viol! Atat le-a trebuit producatorilor emisiunii care, mai hotarati decat niste…

- Veronica „Vulpița” a facut o criza de gelozie exploziva la „Acces Direct”, dupa ce s-a vazut tradata de Viorel, la petrecerea la care s-au distrat la o pensiune la care au fost invitați.

- Confruntare fatala, vineri searaa, intre vulpita Veronica, Viorel si amantul Marian. Tanarul a decis sa vina la Acces Direct, aici unde a spus propria varianta a felului in care s-ar fi petrecut lucrurile intre el si Veronica.

- Tensiune maxima intre Veronica si soacra ei! Dupa ce parintii lui Viorel i-au declarat razboi nurorii, ieri, atunci cand ea a venit la poarta lor, aseara, dupa emisiunea Acces Direct, tanara mamica a mai avut parte de un... soc! Soacra a acceptat sa stea de vorba cu ea, de aceasta data, fara tata socru.…

- Daca ieri spunea ca vrea sa se mute la Bucuresti, sa fie dansatoarea lui Tzanca Uraganu, azi, tanara de 22 de ani tine cu dintii de Viorel. Vulpița a facut o criza de gelozie și a plans fara oprire, in platoul "Acces Direct"!

- Au zis ca vor sa munceasca si nu au glumit deloc! Sotia-vulpita si Viorel si-au suflecat manecile si au trecut la treaba. Ea s-a luat la tranta cu ordinea si curatenia, el cu tavile si farfuriile! Unde? In restaurantul lui chef Amalia.