- Doua femei din Bihor, care au pus la cale uciderea sotului uneia dintre ele pentru a-si putea continua relatia amoroasa, au fost trimise in judecata. Procurorii l-au trimis in judecata si pe cel care l-a ucis pe barbat, in schimbul sumei de 40.000 de lei. Parchetul de pe langa Tribunalul Bihor a transmis,…

- Sotul uneia dintre profesoarele ucise in masacrul de marti dintr-o scoala din Texas, in timpul caruia au murit de asemenea 19 copii si o alta profesoara, a decedat joi "de durere", au anuntat membrii familiei sale, informeaza AFP si Reuters, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Relație amoroasa finalizata cu o crima la comanda. Este povestea a doua femei din Bihor care au platit un barbat sa il asasineze pe soțul uneia dintre ele pentru ca cele doua sa ramana impreuna.

- Doar in ultima saptamana a lunii martie a anului 2022, Procuratura pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale de comun cu Centrul pentru Combaterea Traficului de persoane a finalizat urmarirea penala și a trimis in judecata cinci dosare penale de invinuire a 17 persoane de comiterea…