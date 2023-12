AMANTA SERVICIILOR: ĂSTA ESTE ÎN GUVERN! Aveau batranii o vorba care astazi se dovedește mai actuala ca oricand… Și anume ca ”unde este minte multa… este și prostie multa”! Și uite cum ”loturi” intregi de politicieni, demnitari și, mai nou, unii dintre cei mai importanți oameni de afaceri sunt gata ”fezandați”, ”fierți in suc propriu” și astfel pregatiți ”sa fie serviți”, […] The post AMANTA SERVICIILOR: ASTA ESTE IN GUVERN! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Comisiile parlamentare reunite de buget, finante au aprobat, luni, fara amendamente, SRI, SIE și STS pe anul 2024. Potrivit proiectului de buget transmis in Parlament de Guvern, SRI va avea anul viitor un buget (credite bugetare) de 3,95 miliarde lei, in crestere cu 2,22% fata de executia preliminata…

- Florin Tanasescu Fireste, literatii vor sari ca arsi cand vor citi Fisa. Ca-i fara cratima. Dar nici ei si nici dumneavoastra nu-l cunoasteti pe Razvan. Era un om linistit, insurat cu-o zgripturoiaca. Vidra o chema, dar tot cartierul ii zicea Vidroaica. Aflat sub papucul ei, bietul om nici nu cracnea.…

- Programul „Masa calda” va continua și in anul școlar 2023-2024. Doar pentru elevii prezenți la cursuri Programul ”Masa calda” va continua și in anul școlar 2023-2024, in 450 de unitați de invațamant din țara. Proiectul a fost aprobat de Guvern, joi, 28 septembrie, la trei saptamani de la inceperea cursurilor.…

- Liderul senatorilor PSD, Lucian Romascanu, considera ca decizia definitiva a CEDO privind protectia si recunoasterea legala a familiilor LGBT din Romania va trebui analizata de Guvern, explicata societatii, iar la nivel european sa se inteleaga ca exista diferente culturale

- Seful Casei de Pensii, Daniel Baciu, vine cu vesti bune pentru pensionari: peste patru milioane de romani vor primi, in octombrie, bani in plus, potrivit Antena 3 CNN.Este vorba despre ajutorul financiar de la Guvern, cea de a doua transa din acest an, care se acorda in functie de pensie. Sumele…

- Vești bune pentru mamele minore din Romania. Ministerul Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse a implementat un nou program prin care tinerele care au nascut inainte de 18 ani, vor primi o bursa lunara in valoare de 700 de lei, daca vor frecventa cursurile la școala.

- Presedintele PNL Constanta, deputatul Bogdan Hutuca a comentat masurile fiscale propuse de cabinetul condus de Marcel Ciolacu din calitate de presedinte al Comisiei pentru buget, finante si banci a Camerei Deputatilor.Acesta si a intitulat depozitia legata de reforma fiscal bugetara "Itrsquo;s the economy,…

- Salariul minim brut pe țara garantat in plata va crește de la 3.000 de lei pe luna la 3.300 de lei pe luna, incepand cu data de 1 octombrie 2023, potrivit unui proiect de Hotarare de Guvern scos in dezbatere publica de Ministerul Muncii. Salariul minim pe economie este in prezent 3.000 de lei brut.