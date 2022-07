Stiri pe aceeasi tema

- Cica sa faci ce zice popa, nicicum ce face el. Caci, deși ca trimis al Domnului pe pamant predica apa rece de izvor, popa, de fapt, bea și el, ca toți muritorii, țuica. Un preot de la Iași, de la Scobalțeni, mai exact, in varsta de 46 de ani, a pus ochii, caci, na, ochii vad, inima cere, conștiința…

- Wizz Air angajeaza in Romania 100 de insotitori de zbor si face recrutari in orasele Bucuresti, Bacau, Cluj-Napoca, Craiova, Iasi, Sibiu, Timisoara, a anuntat marti Andras Rado, Senior Cabin Crew Recuitment Manager. 19- din tot personalul companiei a fost concediat in perioada pandemica, la nivel international.…

- Anamaria Cristina Cojocia și Ilenuța G. sunt doar doua dintre ieșencele care ii aduc acuzații lui Sinan Ordek. Barbatul, care este cetațean turc, ar fi imprumutat bani de la acestea, sub pretextul ca are nevoie de ei pentru afacerea pe care o desfașoara. Femeile nu și-au mai vazut banii inapoi nici…

- In episodul 7 de bonfire integral Insula Iubirii sezonul 6, Alex Marcu a vazut mai multe imagini cu Teodora și cu modul in care aceasta se poarta cu ispita Ali și a reacționat imediat. Acesta a dezvaluit detalii din trecutul tinerei.

- In luna mai Biblioteca Scolii Gimnaziale "Ion Simionescu" Iasi a fost gazda pentru a doua editie a proiectului Saptamana cartilor donate. In acest an, un numar de 80 de elevi, cei mai multi de la clasele primare, au donat 325 de carti. Printre acestea se regasesc enciclopedii, carti de basme si povesti,…

- 102 ani, un secol de viața și zambetul a ramas la fel peste ani…Atata timp cat nu ni se usuca radacinile, raman vii tradițiile, omenia, curajul și puterea! PUTEREA de a trece prin viața frumos și demn…Corpul imbatranește, dar ochii raman vii, iar ochii dumneaei albaștri spun mii de povești și au ramas…

- PERICOL… Trei barbati din comuna Stanilesti, cu varste intre 20 si 49 de ani, au vazut moartea cu ochii, pe o strada din municipiul Iasi. Acestia se aflau intr-un autoturism condus de Ciprian, un tanar de 22 de ani, cand peste masina, intr-o intersectie a dat un tramvai. Impactul a fost unul destul…

- Portofoliul european de modele Honda se va imbogați anul viitor cu un nou SUV. Anunțul tocmai a fost facut de reprezentanții constructorului astiatic, care au dezvaluit și numele acestuia: ZR-V. Vorbim despre un SUV de segment C care va fi poziționat in gama intre HR-V și CR-V. Honda nu a dezvaluit…