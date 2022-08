Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce preotul a decis sa pacatuiasca cu soția unui enoriaș, chiar amanta, Alexandra, in varsta de 26 de ani, a povestit tot ce s-a intamplat intre ei. Cum a inceput povestea dintre cei doi, dar și prin ce a fost nevoita sa treaca tanara, dupa ce a aflat soțul ei.

- Ozzy Osbourne o sa fie supus unei noi opereții majore. Soția cantarețului, Sharon, a anunțat ca acesta va ajunge din nou pe masa de operație, luni, dar nu a specificat daca intervenția are legatura cu problemele pe care le are la gat de aproape doua decenii.

- Anamaria Cristina Cojocia și Ilenuța G. sunt doar doua dintre ieșencele care ii aduc acuzații lui Sinan Ordek. Barbatul, care este cetațean turc, ar fi imprumutat bani de la acestea, sub pretextul ca are nevoie de ei pentru afacerea pe care o desfașoara. Femeile nu și-au mai vazut banii inapoi nici…

- Raluca Badulescu, in varsta de 47 de ani, a anunțat zilele trecute ca s-a desparțit de soțul ei, Florin, dupa 13 ani de relație. Invitata in cadrul unui podcast, vedeta a lasat sa se ințeleaga ca s-ar putea impaca la un moment dat cu acesta. „Am (n.r lacrimi in ochi), dar știu ca este langa mine. Este…