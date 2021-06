Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unor informații pe surse, in atacul cu bomba de la Arad in care omul de afaceri Ioan Crișan a murit pe loc, ar fi implicați mai mulți barbați sarbi. De asemenea, un rol extrem de important in ancheta il joaca si amanta omului de afaceri, contabila la firma acestuia, anunța Antena3 . Ziua de…

- Ultimele informatii aparute in ancheta arata ca omul de afaceri Ioan Crisan avea o amanta. Femeia, contabila la una dintre firmele lui Crisan, ar fi recunoscut legatura amoroasa cu acesta. Potrivit Antena 3, un rol extrem de important in ancheta il are amanta omului de afaceri. Femeia a fost audiata…

- CHIȘINAU, 1 iunie — Sputnik. Moarte cumplita pentru un barbat de 47 de ani. Acesta a murit fiind strangulat cu un șiret de catre amicul de pahar. © Sputnik / Mihai CarausAccident in Chișinau cu implicarea a patru mașini: Poliția a oferit detalii Potrivit poliției, faptașul a fost cel care…

- Dupa moartea omului de afaceri, prima decizie a autoritaților a fost sa mute familia acestuia intr-un loc sigur. Casa din Arad a fost sigilitata de anchetatori, care au inceput investigațiile cu o echipa formata la București. Antena 3 a vorbit cu fiica omului de afaceri. Atat fata lui Ioan Crișan, cat…

- Au aparut mai multe speculații cu privire la uciderea lui Ioan Crișan, mai ales pentru ca un barbat misterios ce a fost surprins pe camere a disparut de la fața locului. Cazul afaceristului omorat in Arad a șocat o țara intreaga, așa ca detaliile nu contenesc sa iasa la iveala. Noi detalii terifiante…

- Toth Csaba, prefectul județului Arad, a anunțat, duminica, suplimentarea masurilor de ordine publica, dupa explozia unei masini care in care a murit afaceristul Ioan Crișan. De asemenea, prefectul a mai spus intr-o intervenție la Antena3 ca cel mai probabil asasinul omului de afaceri a fugit deja din…

- O mașina a explodat la Arad sambata dimineața și se vorbește despre varianta unui asasinat. Procurorii au intervenit imediat in acest caz. Anchetatorii din cazul mașinii arse de la Arad au suspiciuni ca ar fi fost pusa o bomba in autoturism. Potrivit unor surse citate de Antena 3 , se merge pe varianta…

- Cel putin 12 oameni au fost ucisi intr-o explozie survenita la o moschee din apropiere de Kabul in timpul rugaciunii de vineri, au anuntat responsabili locali citati de AFP si Reuters. Explozia s-a produs in interiorul moscheei din districtul Shakar Darah, din provincia Kabul, a mentionat Ferdaws Framurz,…