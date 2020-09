Stiri pe aceeasi tema

- Fostul primar al Iasului, Gheorghe Nichita, a fost condamnat de magistratii Tribunalului Iasi, in prima instanta, la cinci ani si doua luni de inchisoare, transmite Mediafax. Nichita a fost acuzat de DNA ca s-a folosit de politia locala pentru a-si urmari amanta prin oras.

- Fostul primar al Iașului, Gheorghe Dinca a fost condamnat, marți, la o pedeapsa de cinci ani și doua luni de inchisoare in rasunatorul dosar „Amanta”. Sentința data de magistrați este data in prima instanța, putand fi contestata la instanțele superioare de judecata. Nichita a fost acuzat de DNA ca…

- Tribunalul Iași a decis astazi sa-l condamne la 5 ani și 2 luni de inchisoare cu executare pe fostul primar al Iasului, Gheorghe Nichita. Acesta a fost condamnat in dosarul in care este acuzat de comiterea mai multor infracțiuni, in perioada in care și-a exercitat funcția. La mai putin de doua luni…

- Fostul primar al Iasului, Gheorghe Nichita, a fost condamnat de magistratii Tribunalului Iasi, in prima instanta, la cinci ani si doua luni de inchisoare. Nichita a fost acuzat de DNA ca s-a folosit de politia locala pentru a-si urmari amanta prin oras.La mai putin de doua luni de cand a fost…

- Nichita a fost condamnat la o pedeapsa finala de 5 ani si 2 luni de inchisoare, dupa ce a fost gasit vinovat pentru ca si-ar fi spionat fosta amanta. Nichita a mai primit si interdictia de a ocupa functia de primar timp de patru ani. Liviu Hliboceanu, fostul sef al Politiei Locale, a fost si el condamnat…

- Fostul primar al Iașului, Gheorghe Nichita a fost condamnat, miercuri, de judecatorii de la Curtea de Apel București. Fost primar condamnat la cinci ani de inchisoare. Cutremur pe scara politica Gheorghe Nichita a fost dus cu escorta Poliției, in arest. Acesta urmeaza sa fie incarcerat in Penitenciarul…

- Cea mai mare catastrofa politica si administrativa din istoria Iasului, fostul baron PSD-ist Gheorghe Nichita, isi primeste finalmente pedeapsa. A stat 14 ani primar, timp in care a compromis toate marile proiecte, a creat retele mafiotizate, a deschis drumul catre oligarhizarea orasului. A stigmatizat…

- Fostul primar al Iașului, Gheorghe Nichita, a spus dupa ce a aflat ca a fost condamnat la cinci ani de inchisoare cu executare, ca „iși face bagajul” pentru a merge la penitenciar, potrivit Mediafax.„Sunt acasa. Astept sa fiu sunat si imi fac bagajul", a spus Gheorghe Nichita. Fostul…