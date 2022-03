Stiri pe aceeasi tema

- Grupul Schwarz urmarește cu ingrijorare evoluția situației actuale din Ucraina. Cu atat mai mult in astfel de vremuri dificile, este important ca Grupul sa iși asume responsabilitatea pe care o are in calitatea sa de retailer internațional. In aceste momente, sa oferim sprijin intr-un mod cat mai rapid…

- Secretarul general al Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economica, Mathias Cormann, spera ca procesul de aderare a Romaniei la OCDE se va desfasura pe cat de rapid posibil, aratand ca tara noastra respecta deja o serie de standarde ale organizatiei, informeaza Agerpres.

- Tribunalul Hunedoara a obligat Casa de Pensii Hunedoara sa aplice Legea 197 din 2021 privind condițiile speciale de munca la companii energetice precum Complexul Energetic Hunedoara sau Complexul Energetic Oltenia. Actul normativ respectiv nu a fost recunoscut de catre casele de pensii, iar cererile…

- Cu toții ne dorim ca la un moment dat sa ne cumparam o mașina, fie ea și second-hand, insa o astfel de achiziție necesita un efort financiar insemnat chiar și atunci cand vine vorba despre un automobil second-hand. Daca te numeri printre cei cu posibiliți financiare limitate, dar iți dorești sa conduci…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere este pregatita sa pentru sezonul de iarna si are stocurile necesare de materiale pentru curatarea drumurilor, potrivit directorului general al companiei, Cristian Pistol.Acesta a condus luni, 10 ianuarie, sedinta comandamentului de iarna,…

- Aceasta cerinta se aplica tuturor calatorilor cu varsta de 5 ani si peste care sosesc in Grecia incepand de luni de la ora 06:00 (04:00 GMT), indiferent daca au fost sau nu vaccinati.Testul PCR negativ nu trebuie sa fie mai vechi de 72 de ore, iar testul rapid nu trebuie sa fie mai vechi de 24 de ore…

- Persoanele care calatoresc in Grecia vor avea nevoie, incepand de luni, de un test negativ de reactie de polimerizare in lant Polymerase Chain Reaction, PCR sau de un test rapid negativ inainte de intrare, din cauza inrautatirii situatiei legate de coronavirus, informeaza DPA.Aceasta cerinta se aplica…

- Comvex este un pariu caștigator. In urma cu 30 de ani, o mana de profesioniști tineri s-a inhamat la o activitate economica indrazneața la malul marii. Este vorba de punerea pe picioare, de dezvoltarea și de consacrarea unui brand care face cinste Romaniei și care este recunoscut in strainatate. In…