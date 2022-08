Stiri pe aceeasi tema

- Luni, totuși reunire la Unirea Alba Iulia! Primarul Gabriel Pleșa: “Vrem sa preluam, dar suntem intr-un cerc vicios” Amanata in doua randuri, reunirea Unirii Alba Iulia este prevazuta totuși in aceasta dupa-amiaza. Retrogradata la finele sezonului trecut in Liga 4, dar cu asigurarea unui loc și in ediția…

- Unirea Alba Iulia a fost depunctata cu inca 4 puncte, in urma ședinței de miercuri, 20 iulie 2022, a Comisiei de Disciplina și Etica din cadrul Federației Romane de Fotbal. Decizia a venit in urma neachitarii restanțelor catre fostul capitan Alexandru Giurgiu și antrenorul Adrian Bicheși, penalizarea…

- AFC Unirea 1924 Alba Iulia a ajuns la minus 14 puncte din cauza restanțelor catre Al. Giurgiu și Bicheși! AFC Unirea 1924 Alba Iulia a fost depunctata cu inca 4 puncte, in urma ședinței de miercuri, 20 iulie, a Comisiei de Disciplina și Etica din cadrul Federației Romane de Fotbal. Decizia a venit in…

- Vineri dupa-amiaza a fost solicitata ambulanța pe strada Tudor Vladimirescu. Ajunsi la fata locului se pare ca barbatul a fost beat..Tot dupa amiaza, ambulanța a fost solicitata și in zona LDL. Acolo a fost gasit un barbat care avea probleme de sanatate.Colegii s-au oprit și au intrebat daca pot sa…

- Lovitura dura pentru AFC Unirea 1924 Alba Iulia – depunctata 10 puncte din cauza datoriilor catre Giurgiu și Bicheși!!! In așteptarea preluarii de catre primaria municipiului Alba Iulia, a obținerii unui loc in eșalonului terț și a incasarii banilor din China in contul transferului lui Nicolae Stanciu,…

- La putin peste un an si jumatate de la preluarea mandatului, primarul municipiului Constanta, Vergil Chitac, este, pentru a doua oara, invitat la "ZIUA n amiaza mare".Este, putem spune, o perioada in care primarul a incercat sa livreze, pentru a l cita, mai multe proiecte de modernizare a municipiului…

- S a angajat, recent, la Consiliul Judetean Constanta pentru ca nu a fost lasat sa se implice in activitatea de la primarie si a considerat ca nu poate aduce plus valoarea pe care el crede ca o poate aduce. A zis sa nu se iroseasca la primarie, asa ca, in urma unei discutii cu presedintele Consiliului…

- Victoria la Reghin, ultima șansa a Unirii Alba Iulia! ”Alb-negrii”, cel mai bun parcurs dintre conjudețene in 2022 Pentru a evita o retrogradare in Liga a 4-a, Unirea Alba Iulia este obligata sa invinga la Reghin in penultima runda a play-out-ului Seriei a 9-a a Ligii a 3-a. Orice alt rezultat, cu excepția…