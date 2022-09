Amânări ale zborurilor AirConnect din cauza întârzierilor livrărilor unui avion Din cauza intarzierii livrarii celui de-al doilea avion AirConnect cat și a pregatirilor operaționale pentru zbor, ne vedem nevoiți sa amanam inceperea operarii zborurilor regulate pana la data de 26 martie 2023, anunța AirConnect . Cei care au cumparat bilete de avion pentru perioada 15 octombrie 2022 – 25 martie 2023 vor fi informați prin email și telefonic de aceasta modificare și vor putea... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

