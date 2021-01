Amânarea ratelor la credite, posibilă şi în 2021. Condiţii? Atenţionări? Guvernul a prelungit și pentru 2021 posibilitatea de amanare a ratelor la banci. Facilitatea nu este pentru oricine, ci pentru cei cu credite luate inainte de 30 martie 2020, care sunt cu plata ratelor la zi, dar care au avut veniturile diminuate din cauza pandemiei. Perioada de amanare a ratelor nu poate sa depașeasca insa 9 luni, cumulat pe 2020 și 2021. Citeste articolul mai departe pe Antena3.ro…

Sursa articol si foto: Antena3.ro

