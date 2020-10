Amânarea ratelor la credit ar putea fi prelungită după 1 ianuarie ​Ministrul Finanțelor, Florin Cîțu, a dat de înțeles joi ca ar putea fi prelungita și dupa 1 ianuarie amânarea ratelor de credite. &"Ne uitam la multe variante. Putem sa ne uitam la o prelungire, pâna la variante mai soft&", a spus el în cadrul unei conferințe organizata de Financial Intelligence.



330.00 de clienți ai bancilor au aplicat pentru aceasta masura • Ne gândim ce facem dupa 1 ianuarie.

• Trebuie sa gasim soluții ca nici sistemul bancar și nici clienții bancilor și economia sa sufere.

• Am încercat sa împarțim… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

