Amânarea ratelor la bănci înseamnă o taxare suplimentară a celor afectați direct Asociația Consumers United/Consumatorii Uniți atrage atenția asupra efectelor negative pentru consumatori și contrare scopului declarat, de a ajuta debitorii afectați de criza generata de epidemie, pe care le va avea ordonanța de urgența a Guvernului privind acordarea unor facilitați pentru creditele acordate de instituții de credit și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori. Astfel, modalitatea de suspendare a plații ratelor, prin care dobanda datorata de debitori corespunzatoare sumelor scadente se capitalizeaza la soldul creditului existent la finele perioadei de suspendare… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

