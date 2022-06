Amânarea ratelor: Cine poate beneficia și care sunt condițiile pentru a obține acest lucru Amanarea ratelor: Cine poate beneficia și care sunt condițiile pentru a obține acest lucru Amanarea ratelor: Cine poate beneficia și care sunt condițiile pentru a obține acest lucru Atat persoanele juridice, cat și persoanele fizice afectate de criza vor putea solicita amanarea plații ratelor la credite pentru o perioada de pana la noua luni, conform proiectului de moratoriu lansat luni in dezbatere publica, de catre Ministerul Finanțelor. „Prezentul act […] Citeste articolul mai departe pe ziarulunirea.ro…

