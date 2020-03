Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finantelor, Florin Citu, a explicat ca amanarea ratelor bancare in acest moment este un lucru foarte bun, dar ca este foarte posibil ca dupa 9 luni acestea sa creasca, si nu numai pentru cei care le-au amanat, ci si pentru cei care le-au platit la timp.

- Ministrul Finantelor, Florin Citu, a explicat ca amanarea ratelor bancare in acest moment este un lucru foarte bun, dar ca este foarte posibil ca dupa 9 luni acestea sa creasca, si nu numai pentru cei care le-au amanat, ci si pentru cei care le-au platit la timp.

- Guvernul a adoptat OUG privind amanarea plații ratelor la banci. Cine poate beneficia de aceasta masura Ministrul Finanțelor, Florin Cițu, a anunțat, joi seara, dupa ședința de Guvern, aprobarea OUG privind amanarea plații ratelor. Florin Cîţu a precizat că ratele la bănci pot fi…

- Ministrul Finanțelor, Florin Cițu, a anunțat miercuri, intr-o declarație video, ca sistemul bancar a fost de acord cu o propunere a sa ca romanii sa poata sa beneficieze de amanarea plații ratelor pentru o perioada de cel mult 9 luni de zile. O decizie finala urmeaza sa se ia in ședința de Guvern. „Solutia…

- Ministrul Finanțelor, Florin Cițu, a anunțat miercuri, intr-o declarație video, ca sistemul bancar a fost de acord cu o propunere a sa ca romanii sa poata sa beneficieze de amanarea plații ratelor pentru o perioada de cel mult 9 luni de zile. O decizie finala urmeaza sa se ia in ședința de Guvern…

- Amanarea la plata se va face pentru toate tipurile de credite daca Guvernul va aproba propunere, a explicat Florin Citu. Ministrul Finantelor a precizat ca cererea de amanare se va face telefonic, urmand sa fie confirmata de banci printr-un email. ”Nu va fi nevoie din partea clienților…

- Guvernul vrea sa aprobe printr-o Ordonanta de Urgența amanarea platii ratelor pentru o perioada mai apropiata de șase luni. Anunțul a fost comunicat de ministrul Finanțelor, Florin Cițu la...

- Ministrul Finantelor, Florin Citu, a vorbit marti seara despre amanarea ratelor bancare, in conditiile in care este de asteptat ca un milion de oameni sa intre in somaj, sugerand ca trebuie schimbat regulamentul BNR, pentru ca altfel bancile vor trebui sa suporte niste costuri.