Amânarea plății chiriilor, blocată de ministrul Finanțelor, Florin Cîțu Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, il acuza pe ministrul Finanțelor ca nu a elaborat, din luna mai și pana acu,. normele de aplicare pentru Legea amanarii la plata a chiriilor pe perioada starii de urgența. Calin Popescu-Tariceanu a scris pe rețeaua de socializare a partidului ca “Legea 62/2020, care permitea amanarea plații chiriilor in […] The post Amanarea plații chiriilor, blocata de ministrul Finanțelor, Florin Cițu appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

