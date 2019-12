Stiri pe aceeasi tema

- Seful Cancelariei premierului, Ionel Danca, a anuntat ca Guvernul a adoptat in sedinta de marti cele trei proiecte pentru care urmeaza sa si asume raspunderea in Parlament, respectiv pentru modificarea legilor justitiei si a OUG 51 si pentru adoptarea Legii plafoanelor."In sedinta de Guvern au fost…

- Șeful Cancelariei premierului, Ionel Danca, a anunțat ca Guvernul a adoptat in ședința de marți cele trei proiecte pentru care urmeaza sa-și asume raspunderea in Parlament, respectiv pentru modificarea legilor justiției și a OUG 51 și pentru adoptarea Legii plafoanelor. Potrivit unor surse parlamentare,…

- Seful Cancelariei premierului, Ionel Danca, a declarat miercuri ca proiectul privind plafoanele bugetare pentru anul 2020, care contine si interdictia cumulului pensiei cu salariul de stat, va fi trimis astazi Parlamentului, urmand ca Guvernul sa-si asume raspunderea pentru acesta.

- Guvernul se reuneste marti in sedinta, pe ordinea de zi fiind proiectele pentru care urmeaza sa isi asume raspunderea intr-o prima etapa - modificarile la legile justitiei, abrogarea OUG 51/2019, legea plafoanelor bugetare-, dar si prezentarea, intr-o prima lectura, a proiectului privind OUG 114, pentru…

- Premierul Ludovic Orban a anunțat ca Executivul PNL va adopta vineri un proiect pentru a intra in calendatul de angajare a raspunderii privind modificarea Legilor Justiției și a OUG 114. Șeful Executivului a precizat ca OUG 114 este in curs de elaborare.„Eu am ca obiectiv ca la ședința de…

- Seful Cancelariei premierului, Ionel Danca, a declarat ca Guvernul se afla intr-un stadiu avansat de reorganizare a Comisiei Nationale de Strategie si Prognoza, potrivit Agerpres."Comisia Nationala de Prognoza, la solicitarea prim-ministrului Ludovic Orban, trebuie sa revina la functia si…

- Șeful Cancelariei premierului, Ionel Danca, a prezentat marți, la Palatul Victoria, intr-o conferința de presa, care sunt cele 3 scenarii discutate de Guvern, in cadrul Consiliului Național Tripartit, pentru majorarea salariului minim brut pe țara din 2020. Formula finala nu a fost inca stabilita.…

- Șeful Cancelariei premierului, Ionel Danca, a prezentat marți, la Palatul Victoria, intr-o conferința de presa, care sunt cele 3 scenarii discutate de Guvern, in cadrul Consiliului Național Tripartit, pentru majorarea salariului minim brut pe țara din 2020. Formula finala nu a fost inca stabilita.…