Amanarea aprobarii Planului Național pentru Redresare și Reziliența pentru la toamna, in condițiile in care state precum Germania sau Italia au depașit deja aceasta etapa, nu reprezinta o problema, din punctul de vedere al președintelui Klaus Iohannis. Mai mult, acesta a declarat, joi, inaintea reuniunii Consiliului European, ca situația privind aprobarea PNRR este „destul de buna”, avand in vedere ca planul este finalizat. „Situația este destul de buna, avand in vedere ca avem un PNRR finalizat și cred ca aceste discuții cu Comisia sunt foarte benefice. Nu ne-ar ajuta o aprobare rapida fara a…