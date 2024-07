Stiri pe aceeasi tema

- Muncitorii de la Nurol au inceput mobilizarea pentru lucrarile la secțiunea 1 a Autostrazii Unirii A8, intre Targu Mureș și Miercurea Nirajului. Conform unei imagini publicate pe rețelele de socializare, utilajele companiei au fost aduse intr-o parcare din județul Mureș, semnaland iminenta incepere…

- Compania de Drumuri amana, inca o data, desemnarea caștigatorului constructorului podului peste Prut de la Ungheni, parte din Autostrada Unirii (A8), cu inca trei saptamani, pentru 30 iulie 2024, potrivit datelor din SEAP. Aceasta este a treia oara cand CNAIR amana desemnarea caștigatorului. Secretarul…

- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) SA a demarat, in data de 1 iulie 2024, o licitație estimata la valoarea de 3.949.103.360 de lei (aproximativ 805 milioane de euro), fara TVA, pentru obiectivul de investiție "Proiectare și execuție Autostrada Targu Mureș – Targu Neamț,…

- Compania Nationala de Investitii Rutiere (CNIR) a finalizat, joi, procedura de semnare a protocoalelor de predare-preluare pentru primele patru proiecte de infrastructura de transport transferate de la Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). Potrivit unui comunicat al CNIR,…

- Compania de Drumuri a semnat, miercuri, la Cluj-Napoca, cu Ozaltin (Turcia) contractul de aproape un miliard de lei pentru cele doua viaducte de pe lotul Nadașelu – Zimbor al Autostrazii Transilvania scoase din contractul cu UMB, oferta Ozaltin (singura oferta depusa) fiind declarata conforma. Lotul…

- In cadrul lucrarilor anuale de intreținere a rețelei de drumuri județene, Consiliul Județean Mureș se concentreaza pe reabilitarea pas cu pas a podurilor. In ultimii 4 ani, am lansat mai multe investiții majore. Anul trecut, am finalizat noile poduri din Odrihei și Suplac și tot anul trecut am inaugurat…

- Autoritațile au lansat procedurile licitației pentru proiectarea și execuția unui nou sector din Autostrada Unirii, respectiv șotul Pipirig – Vanatori Neamț (Leghin). Va avea are o lungime de 19,3 km, iar pe traseu vor fi construite 7 tuneluri cu o lungime totala de 1,44 km. In cadrul contractului,…

- „Lansam licitatia pentru un nou lot al A8 (Autostrada Unirii)! CNAIR a transmis astazi la ANAP documentatia necesara lansarii procedurii de achizitie publica pentru Lotul Pipirig – Vanatori Neamt (Leghin), in lungime de 19,3 km. Pe traseul acestui nou lot de autostrada din Moldova vor fi construite…