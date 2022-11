Amanare de pronuntare in dosarul fostului angajat de la Confort Urban, acuzat de luare de mita

Stiri pe aceeasi tema

- Primarul PNL al orașului Cernavoda a fost trimis in judecata de DNA Constanța, miercuri, se arata intr-un comunicat al instituției. Edilul este acuzat ca ar fi finanțat ilegal un club sportiv. Prejudiciul calculat de procurori ajunge la 9,3 milioane de lei. Liviu Negoița este acuzat de procurorii Anticorupție…

- Procurorii DNA au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a lui Liviu-Cristian Negoița, primar al orașului Cernavoda, pentru savarșirea infracțiunii de abuz in serviciu, a informat instituția, miercuri, 9 noiembrie.Concret, Liviu-Cristian Negoița este acuzat ca in perioada aprilie 2017-august…

- Liderul AUR, George Simion, a anuntat vineri, 4 noiembrie, in cadrul unei conferinte de presa, ca Parchetul de pe langa ICCJ ”a clasat dosarul in care eram acuzat pe nedrept ca as fi condus fara permis” si a acuzat retinerea sa, in contextul protestului organizat recent de partid, ca fiind o ”operatiune…

- Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta au dispus trimiterea in judecata a unui barbat acuzat de savarsirea infractiunii de violenta in familie sub forma omorului.Dosarul va fi judecat de Tribunalul Constanta. Amintim ca prin ordonanta Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta…

- Dosarul a fost instrumentat de magistratul Viorel Gabriel Teliceanu, prim procuror al Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta. Daca acordul va fi admis de instanta, cel in cauza ar putea fi condamnat la doi ani si patru luni de inchisoare cu suspendare. Tribunalul Constanta a fixat data la care…

- Caz șocant la o maternitate din București: Un medic ginecolog este acuzat ca lasa bebelușii nascuți prematur sa moara Caz șocant la o maternitate din Capitala. Un medic ginecolog este acuzat ca lasa bebelușii nascuți premaur sa moara. Medicul de la Spitalul ”Polizu”, este acuzat oficial de tentativa…

- Facem precizarea ca aceasta etapa a procesului penal reprezinta, conform Codului de procedura penala, finalizarea anchetei penale si trimiterea acordului de recunoastere a vinovatiei spre judecare, situatie care nu poate sa infranga principiul prezumtiei de nevinovatie.Parchetul de pe langa Tribunalul…