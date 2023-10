Stiri pe aceeasi tema

- Exim Banca Romaneasca a acordat grupului Sophia din Iasi o finantare de 5,2 milioane de lei in cadrul programului IMM Invest, pentru un nou sediuExim Banca Romaneasca a anuntat ca a acordat grupului de firme Sophia din Iasi, unul dintre jucatorii importanti in productia si comercializarea decoratiunilor…

- ”5 miliarde de euro, cuprinse in nu mai putin de 13 scheme de finantare, cu alocari intre 90 de milioane de euro si Programul Regional, cu peste 4 miliarde euro, au la dispozitie autoritatile publice locale in aceasta toamna, sume ce pot fi accesate de Unitatile Administrativ Teritoriale (UAT) pentru…

- Autoritatile publice au la dispozitie peste 5 miliarde euro pentru investitii in modernizarea si dezvoltarea oraselor si comunelor din Romania in aceasta toamna. Sunt fonduri pentru infrastructura rutiera, energie regenerabila, mobilitate si regenerare urbana, arata o analiza a companiei REI Group.…

- In perioada 01.09.2022-31.08.2023, Colegiul Economic Buzau a derulat proiectul ” CODE TO ACCES LABOUR MARKET- Cod de acces pe piata muncii”. Proiectul a fost finanțat prin granturile SEE 2014-2021. Proiectul a adus impreuna o unitate VET din Romania( Colegiul Economic Regele Mihai I Buzau), un agent…

- Consiliul Județean Maramureș a organizat astazi ceremonia oficiala de semnare a doua contracte de finanțare nerambursabila prin Programul Național de Redresare și Reziliența, pentru realizarea Campusului profesional integrat din Regiunea de Nord-Vest și pentru achiziția a 31 de microbuze electrice pentru…

- Potrivit Ministerului Investitiilor si Proiectelor Europene, ”contractul are o valoare totala de aproximativ 47,5 milioane lei, din care circa 27 milioane lei reprezinta fonduri europene din Programul Operational Infrastructura Mare (POIM)”. ”Felicit Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud si toate unitatile…

- Primarul municipiului Slobozia, Dragoș Soare, a semnat joi, 26 iulie 2023, alaturi de Ligia Deca, ministrul Educației, contractul de finanțare pentru proiectul «Dotarea unitaților de invațamant preuniversitar și a unitaților conexe din Municipiul Slobozia». Semnarea acestor contracte de finanțare a…

- Grupul Cerealcom, una dintre cele mai de succes afaceri romanești din domeniul agriculturii și cel mai mare exportator și producator de cereale din Romania, a semnat in premiera o facilitate de credit revolving de tip club loan in valoare totala de 100 milioane de euro. Aceasta finanțare va susține…