- Nicoleta Luciu a prins, in sfarși, curaj și s-a fotografiat dupa o lunga perioada in care vedeta s-a ferit sa-și arate silueta. Nicoleta Luciu a publicat in ultimul an doar fotografii de tip profil și selfie-uri, evitand sa-și arate corpul, mulți presupunand ca vedeta s-a ingrașat din nou. Dar, iata,…

- Daca va gandeați la Catinca Roman sa mearga cu bolizi de lux pe strazile Capitalei, nici vorba. Pentru vedeta altele sunt prioritațiile in viața. Cu ce mașina a fost surprinsa in plina zi de paparazzii Spynews.ro!

- Deși a devenit mama, Sore nu uita sa aiba grija și de ea, dar nu oricum, ci in lux și opulența. Artista și prietena sa au fost surprinse de paparazzii SpyNews.ro intr-un moment de relaxare, la cel mai scump salon de infrumusețare din Capitala.

- Lady Gaga a fost surprinsa etalandu-și noua silueta, dupa ce a luat cateva kilograme in plus care nu au trecut neobservate de obiectivele camerelor sau de privirile fanilor. Artista pare sa se bucure de tot ceea ce-i ofera viața, iar relația cu noul ei iubit funcționeaza perfect, noteaza click.ro. Artista…

- Romanița Iovan are toate cunoștințele despre moda, insa cand vine vorba despre sanatate vedeta o gafeaza din plin! Punand banii pe primul loc, celebra femeie de afaceri a demonstrat ca nu o sperie nimic și ca are curaj chiar și in fața temutului COVID-19. Iata cum a fost surprinsa faimoasa creatore…

- Au trecut 13 ani de cand Laura Andreșan s-a retras din atenția publicului și un an de cand a devenit mamica! Partenera de viața a lui Grasu XXL a fost surprinsa de paparazzii Spynews.ro pentru prima data cu fetița și trebuie sa recunoaștem ca radiaza de fericire!