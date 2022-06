Stiri pe aceeasi tema

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Maria Constantin a marturisit ce face pentru a se bucura de o silueta de invidiat. Ce eforturi face indragita artista de dragul carierei, dar și cum reușește sa se mențina.

- Charlotte, fiica adoptiva a lui Ilie Nastase, și-a deschis cont pe platforma OnlyFans, cunoscuta pentru conținutul pentru adulți. Ioana Nastase, actuala soție a tenismanului, a povestit cum a primit acesta vestea.

- Catalin Scarlatescu și Doina Teodoru și-au facut bagajele și au pornit in aventura America Express-Drumul Aurului. Descopera ce și-a „ascuns” Scarlatescu in bagaj și ce au declarat cei doi in cadrul emisiunii Showbiz Report de la Antena Stars.

- Toata presa din Romania a observat ca intre Sarah Dumitrescu și Lino Golden exista o legatura puternica, dar nimeni nu știe ce este intre cei doi. In exclusivitate pentru Antena Stars, fiica Anamariei Prodan a marturisit totul!

- Ce avere mai are Ilie Nastase dupa desele divorțuri prin care a trecut de-a lungul vieții. Ilie Nastase este unul dintre sportivii care au bifat nenumarate divorțuri in ultimii ani, insa chiar și așa, fostul mare tenismen continua sa aiba o avere imensa. Potrivit Antena 3 , Ilie Nastase deține și un…

- Ilie Nastase și Amalia au divorțat in anul 2010, iar aceștia au ramas in relații foarte bune. Fosta soție a marelui jucator de tenis a povestit in cadrul unui interviu cum se ințelege cu acesta, dar și ce cadouri a facut fetelor sale. La 12 ani de la divorț, Amalia și Ilie Nastase au pastrat o relație…

- Sunt tineri, cunoscuți și extrem de talentați. Fac senzație atat pe rețelele de socializare, cat și la concertele de prin țara. Membrii trupei Șatra Benz au povestit, intr-un interviu acordat in exclusivitate pentru Antena Stars, cum decurg lucrurile la concertele lor și cum se ințeleg cei trei, de…

- Amalia Nastase și Ilie Nastase au divorțat in anul 2010, insa cei doi au ramas foarte buni prieteni. Vedeta a povestit la Antena Stars despre relația pe care o are in prezent cu fostul tenismen și tata al fetelor sale.