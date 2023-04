Stiri pe aceeasi tema

- O noua surpriza vine la final de luna de la Izabela Radu și Taraful Simion care au lansat videoclipul piesei ”Of, of, of”, o parodie muzicala care trebuie neaparat sa fie ascultata pentru a va binedispune la orice ora din zi și din noapte. Dupa ce anul trecut in noiembrie Sprint Music ne propunea sa…

- Producatorul si DJ-ul timisorean Mighty Boogie a lansat recent un nou material discografic „Gritty“ care poate fi ascultat pe rețelele de streaming. „Am lansat un EP de trei piese impreuna cu un tanar talent al scenei de drum and bass din Timișoara, Quantrussyan. Materialul discographic e lansat la…

- „Shitsuren” (tr: inima franta), cantecul pentru cei care au avut macar o data inima franta, a fost lansat in Timișoara și in lume de catre MidoriStars, primul artist din Romania care compune și canta in limba japoneza. Videoclipul piesei a fost conceput și regizat de catre MidoriStars impreuna cu Ovidiu…

- Trupa Sunstroke Project a lansat videoclipul piesei „Yummy Mommy” cu care vrea sa reprezinte Republica Moldova la Eurovision 2023. Membrii formației vor concura, pe 4 martie, cu alți noua participanți la Selecția Naționala Eurovision, scrie tv8. „Bateriile mele mereu pline/ Ma simt cel mai grozav/ Venele…

- VIDEO| „Te perdono”, noul videoclip al piesei cantate de aiudeanul Catalin Milea: Peste o mie de fani l-au vizionat in primele ore de la lansare Aiudeanul Catalin Milea a lansat o noua piesa. Melodia ”Te perdono” este rezultatul a luni intregi de munca și sacrificii. Videoclipul a fost lansat pe data…

- Dupa ce la sfarșitul lunii ianuarie Amalia Gaița a organizat un eveniment inedit in cadrul caruia melomanii au avut parte de o inedita audiție pe intuneric a pieselor incluse pe noul ei E.P. „The Grey“, (cu melodiile „Animals”, „Ground One”, „May 3rd” și „Undefined”), melodiile au aparut și pe platformele…

- Zilele trecute Timișoara a fost gazda unui eveniment inedit in cadrul caruia solista Amalia Gaița a pregatit o audiție pe intuneric a pieselor incluse pe noul ei E.P. „The Grey“, care cuprnde melodiile „Animals”, „Ground One”, „May 3rd” și „Undefined”. Inedita audiție pe intuneric a avut loc la Faber…

- Sam Smith a lansat albumul “Gloria”. In urma apariției fenomenale la SNL (Saturday Night Live), artistul britanic lanseaza al patrulea album. Pentru a sarbatori albumul foarte așteptat, a impartașit videoclipul extravagant pentru „I’m Not Here To Make Friends”, track produs de Calvin Harris. Regizat…