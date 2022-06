Stiri pe aceeasi tema

- Joi 15 iunie, de la ora 19, la centrul de arta și știința META ׀ MV sci-art, va avea loc vernisajul proiectului fotografic Clara e confuza, realizat de Amalia Gaița. „Proiectul fotografic, prin studiul solitudinii ca experiența artistica, propune o reflecție asupra sinelui creator și a relației pe care…

- In perioada iunie – septembrie, la Buzau va avea loc o expoziție de fotografie „ȚINUTUL BUZAULUI – GEOPARC UNESCO”, in oglinda cu una de la Bruxelles. Vernisajul va avea loc luni, 6 iunie, la Bruxelles – Consulatul Romaniei și la Buzau – Muzeul Județean. Expoziția are loc in urma obținerii validarii…

- Centrul Cultural Judetean Constanta "Teodor T. Burada", va invita la expozitia de fotografie "MIXTOPIC" Organizata de Consiliul Judetean Constanta prin Centrul Cultural Judetean Constanta "Teodor T. Burada", expozitia "Mixtopic" reuneste lucrari ale cursantilor anului intai si anului terminal din cadrul…

- Vineri, 6 mai 2022, incepand cu ora 17.00, la Castelul Karolyi din municipiul Carei va avea loc vernisajul expoziției de arta fotografica, intitulata „ MEN ONLY”, a artistului fotograf Hago Attila Nandor, președinte al Foto Clubului „Vasile Venig Laszlo” din Carei, directorul secției Carei a Muzeului…

- Expoziția de fotografie urbana „Mesaje de dezinteres public”, semnata de Oana Puicanescu, un demers artistic inedit in Timișoara, care descopera o lume ascunsa vederii, va fi gazduita de galeria Pygmalion de la Casa Artelor, din data de 28 aprilie. Vernisajul va avea loc la ora 19:00 iar cel care va…

- La Muzeul Național al Bucovinei va avea loc joi, 28 aprilie 2022, la ora 14.00, vernisajul expoziției „Energies colorees"/ „Energii colorate". Cinci artiști francezi - Patrick Le Cour, Martial Gouvenou, Fabrice Milleville, Michel Monce si Clara ...

- Expoziția reunește peisaje citadine din colecția Muzeului Județean de Arta «Centrul Artistic Baia Mare», semnate de pictorii care au activat in Baia Mare incepand din secolul al XIX-lea, prezentate „in dialog” cu fotografiile echivalentului lor contemporan. Parte din proiectul Arta-ma, conceptul expozițional…

- Expoziția numita „Tete-a-Tete VI: Post Spectrum – Masculinity vs Femininty” va avea loc in acest weekend, incepand de vineri, 8 aprilie, pana duminica, 10 aprilie, la Palatul Noblesse din București. Va cuprinde lucrari realizate de peste 20 de artiști tineri, fie opere plastice și design grafic, fie…