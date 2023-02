Stiri pe aceeasi tema

- Amalia Enache, 45 de ani, a anunțat, intr-o postare pe pagina personala de Facebook, ca a fost transportata de urgența la spital, joi, 16 februarie, dupa ce a facut o criza de colecist, și a fost operata, Știrista de la Pro TV și-a asigurat fanii ca acum totul este in regula.„Am trecut azi dimineața…

- Simona Gherghe s-a intors din vacanța, iar prezentatoarea TV le-a dezvaluit fanilor de pe rețelele de socializare ca fiul ei cel mic, Vlad, se confrunta cu probleme de sanatate, dupa ce a mers la gradinița. Iata ce a pațit micuțul!

- Un control de rutina i-a adus o veste mai puțin placuta Primei Doamne a Statelor Unite. Afla din randurile de mai jos cu ce probleme de sanatate se confrunta Jill Biden, dar și de ce trebuie sa fie operata saptamana viitoare.

- Ana, fiica Simonei Gherghe, se confrunta cu probleme de sanatate, iar vedeta a postat pe rețelele de socializare un test antigen pozitiv. Prezentatoarea TV iși ține comunitatea din mediul online la curent cu momentele din viața ei, iar de aceasta data a marturisit ca micuța ei nu se simte bine.

- In urma cu puțin timp, Costel Biju și-a ingrijorat fanii care il urmaresc pe pagina sa de Instagram, dupa ce artistul a postat fotografii in care purta perfuzii. In exclusivitate pentru Antena Stars, in a doua zi de Craciun, Costel Biju a vorbit despre problema cu care se confrunta.

- Gabriela Cristoiu trece prin momente grele! Bruenta din showbiz-ul romanesc se confrunta cu probleme grave de sanatate. In urma cu puțin timp, ea a dezvaluit, in exclusivitate pentru Antena Stars, motivul pentru care a ajuns de urgenta la spital. Care este starea sa de sanatate in aceste momente.

- Elena Merișoreanu a ajuns de urgența la spital, in aceasta dimineața. Probleme artistei la genunchi s-au agravat, astfel ca urmeaza sa ajunga pe masa de operație in scurt timp. Dupa intervenție, Elena Merișoreanu nu va mai putea sa se deplaseze fara cadru.

- Simona Gherghe pastreaza constant legatura cu fanii și le impartașește evenimentele importante din viața sa. Doar ca, de aceasta data, nu a fost vorba de o situație placuta, ci din contra. Prezentatoarea TV a marturisit ca are probleme de sanatate, care tot apar la un interval de timp.