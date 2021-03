Amalia Enache: Cine sunt în social media și cine sunt în realitate Rețelele sociale ne-au acaparat in ultimul deceniu cum nu am fi anticipat. Suntem obișnuiți sa prezentam pe social media versiunea noastra mai buna. Mai avem loc sa fim autentici in online? Dar și mai important: cat de mult se potrivește cine suntem in viața de zi cu zi cu cine suntem in online? In social media nu ma vedeți plangand. Pentru ca nu ma vedeți plangand nici pe strada. Daca e sa plang, ma retrag undeva, in intimitate, caci așa simt nevoia. In social media nu ma vedeți furioasa pe cine știe ce boacana a fiicei mele, ci in momentele noastre bune. Atunci am chef sa postez, nu cand am… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol: unica.ro

