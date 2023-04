Stiri pe aceeasi tema

- Artista s-a casatorit la inceputul lunii iulie, dupa ce și-a anunțat logodna cu o serie de fotografii pe Instagram in noiembrie 2021. Vestea casatoriei a venit dupa ce actrița l-a numit pe Shammas „soțul” ei intr-o postare pe Instagram. „????❤️????Sunt cea mai norocoasa femeie din lume. Nu pentru ca…

- „Este ultima mea decernare de premii, in calitate de actrița.. Așa ca va conta enorm. La ora actuala, imi este imposibil sa ma mai trezesc la 5 dimineața și sa stau 12 – 14 ore pe platourile de filmare”, a marturisit recent actrița. Christina Applegate și-a luat ramas bun de la fani, la ceremonia de…

- "Dupa adresarea sa, am discutat cu Președintele american despre consecințele razboiului din Ucraina asupra Republicii Moldova și despre eforturile noastre de a menține pacea și ordinea publica in țara. Ii suntem recunoscatori poporului american și pentru ajutorul oferit de catre Guvernul SUA in ultimul…

- Cu greu poate fi egalat artistul britanic Sam Smith (30 de ani) cand vine vorba de ținute bizare. Iar sambata, pentru cea mai mare ceremonie de decernare a premiilor muzicale din Marea Britanie, care a avut loc la Arena O2 din Londra, cantarețul a avut o apariție ce i-a adus titlul de „cel mai prost…

- Se bucura de un mare succes profesional, dar in dragoste inca este in cautarea partenerului potrivit. Fostul jurat de la „MasterChef” (PRO TV) Patrizia Paglieri (52 de ani) a povestit, in exclusivitate pentru Click!, ca este din nou singura. Asta nu o impiedica insa sa-și traiasca viața cu multa bucurie.…

- MANDRIE… Ecaterina Paula Comarlau, de la Colegiul National „Gheorghe Rosca Codreanu” din Barlad s-a calificat pe primul loc la Concursul online de Eseuri Istorice, organizat de Muzeul Tarii de Jos Oradea. La acest concurs international au participat aproape 300 de elevi de gimnaziu si de liceu din 24…

- ACTUALIZARE 12.25 Cel putin 25 persoane au murit si 120 au fost ranite in explozia puternica produsa luni in interiorul unei moschei din Peshawar, oras din nord-vestul Pakistanului, a anuntat un reprezentant al administratiei locale, transmit AFP, Reuters si DPA. Deflagratia a fost rezultatul unui atentat…

- GRAV… Un șofer vasluian de 55 de ani este cercetat de catre polițiștii Serviciului Rutier Neamț dupa ce a fost implicat intr-un accident in urma caruia o copila de 2 ani a suferit rani și a ajuns la spital. Din primele cercetari efectuate de polițiști a reieșit ca, in timp ce o tanara, de 25 […] Articolul…