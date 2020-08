Stiri pe aceeasi tema

- Florin Salam a lansat o melodie dedicata lui Emi Pian, interlopul ucis luni dimineața in timpul unui joc de barbut, in sectorul 6 din Capitala. Melodia a strans 50.000 de vizualizari in doar doua ore de la lansare. Presupusul ucigas al lui Emi Pian, frate de cruce cu fratele victimei! Toate…

- Programul TV Antena 1 de azi, joi. 30 iulie 2020, ne aduce in prime time un episod savuros din emisiunea „Chefi la cuțite”, de la ora 20:00. Nu rata Observatorul, ca sa afli cele mai noi știri din Romania!

- Fanii emisiunii „Chefi la cuțite” au aflat ca nu mai e mult pana ce va incepe sezonul 8 al emisiunii. Totuși, la scurt timp dupa ce s-au incheiat filmarile, Chef Florin Dumitrescu a facut un anunț ce i-a luat prin surprindere pe mulți.

- Dani Oțil, mai sincer ca niciodata. Prezentatorul de la "Neatza cu Razvan și Dani" vorbește despre fetele supranumite "dive", dar care stau pe banii barbaților toata viața si carora le transmite un mesaj tranșant.

- Gina Pistol și Smiley formeaza unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz. Ce doi sunt impreuna de mai bine de trei ani, insa și-au facut relația publica in urma cu doar cateva luni. Prezentatoarea Asia Express a facut dezvaluiri interesante despre iubitul ei și despre cum decurg lucrurie intre…

- Programul TV Antena 1 de astazi ne aduce, in prime time, „Chefi la cuțite”, de la ora 20:30. Emisiunile zilei Antena 1 sunt Neatza cu Razvan si Dani (8:00), Mireasa (14:00), Acces Direct (17:00) și XNS (miezul noptii). Nu ratați in programul TV de astazi la Antena 1 știrile Observator, de la orele 06:00,…

- Chef Sorin Bontea iși uimește tot mai des fanii in ultima perioada. Juratul de la "Chefi la Cuțite" a declarat ca vrea sa-și faca o schimbare radicala de look. El a justificat si din ce cauza dorește acest lucru. Care este dorința lui și ce intenționeaza vedeta tv sa faca!