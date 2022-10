Stiri pe aceeasi tema

- Carmina, fiica lui Liviu Varciu a facut primele declarații despre apartamentul primit de la tatal e in cadrul jurnalului de știri de la Antena Stars. Tanara, care a locuit pana de curand in Arad alaturi de mama ei, s-a mutat in București pentru a merge la facultate. Ce spune despre locuința in care…

- La data de 23 septembrie 2022, in jurul orei 8,30, polițiștii din Alba Iulia au depistat un barbat de 49 de ani, din Alba Iulia, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Piața Iuliu Maniu din Alba Iulia, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto cu aparatul etilotest,…

- Gabriela Cristoiu a trecut prin momente dificile, dupa ce a incercat sa intre in posesia averii pe care a moștenit-o de la iubitul milionar, care a decedat la 65 de ani. Vedeta a dezvaluit ce obstacole i-au stat in cale, dupa ce soția milionarului a intervenit, in exclusivitate pentru Antena Stars.

- Pepe a facut primele declarații dupa ce s-a spus ca s-a casatorit in secret. Ce spune artistul despre relația pe care o are cu cea care l-a facut tata de baiat. Intr-un interviu exclusiv pentru Antena Stars, Pepe a povestit cum l-au primit fetițele pe micuț, dar și unde planuiește sa plece in vacanța.

- Nicole Cherry a facut primele declarații, in exclusivitate la Antena Stars, dupa ce fina ei, Malina Avasiloaie, a nascut. Nicole Cherry a povestit cum se simte celebra cantareața dupa naștere, dar și cum a fost momentul in care și-a vazut finuțul pentru prima data. Iata ce a spus artista!

- Cristina Pucean și Bogdan de la Ploiești au avut mai multe apariții impreuna in ultima perioada, iar cei doi au mers in vacanța in Santorini. Dansatoarea a marturisit in exclusivitate la Antena Stars ca sunt prieteni foarte buni și ca este noul ei manager care se ocupa de evenimentele ei.

- Dani Mocanu a fost reținut pentru 24 de ore și introdus in Centru de Reținere și Arestare Preventiva Mureș, asta dupa ce manelistul a amenințat cu un cuțit un tanar, intr-un club. Lenna a oferit primele declarații in exclusivitate la Antena Stars despre ceea ce se intampla cu artistul in aceste momente.

- Roxana Dobrițoiu a anunțat ieri an mod oficial faptul ca ea și iubitul ei, Silviu, toboșarul lui Nicole Cherry, au decis sa mearga pe drumuri diferite, asta dupa ce l-ar fi prins in timp ce o inșela. Ei bine insa, lucrurile iau o alta intorsatura astazi, asta deoarece barbatul a facut o serie de dezvaluiri…