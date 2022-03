Stiri pe aceeasi tema

- „Vecinii nostri de la Est vorbesc despre o catastrofa umanitara care se apropie cu pasi repezi”, a declarat pentru agentia PAP directorul Caritas in Polonia, Marcin Izycki.„Am decis sa raspundem crizei din Ucraina si sa oferim un adapost celor mai vulnerabili in tara noastra”,a mentionat el.Copiii vor…

- Liceul Teoretic „Avram Iancu” din Cluj-Napoca a organizat astazi, 1 martie, un targ de marțișoare handmade create de elevii liceului. Scopului targului a fost sa adune bani pentru un copil de șase ani diagnosticat cu leucemie. Impresionati de povestea copilasului care este fratele unor colegi de-ai…

- Salvamontistii maramureșeni au fost solicitati in aceasta seara in zona muntoasa din apropierea localitaților Petrova – Ruscova. Trei persoane (doi barbați și o femeie, cu varste de 26, 21 si respectiv 24 ani), refugiați din Ucraina și care au trecut frontiera prin PTF Siret, pentru a ajunge la niste…

- „Acțiune in derulare a salvamontistilor din cadrul serviciului Salvamont Valcea și Salvamont Brezoi in masivul Cozia pentru recuperarea mai multor persoane aflate blocate cu trei autoturisme pe un drum inchis circulației publice in acest sezon”, a anunțat Dispeceratul Național Salvamont.

- Doua persoane au ajuns, joi, la spital, dupa ce s-au rasturnat cu masina in Pasul Palma, pe raza localitatii Sucevita. Potrivit ISU Suceava, soferul autoturismului, un barbat in varsta de 58 de ani, incarcerat la sosirea salvatorilor, a fost extras si predat echipajelor de prim ajutor. Cealalta victima,…

- Un barbat de 35 de ani a murit, iar o femeie și doi copii, de 5 și 7 ani, au fost raniți intr-un accident produs marți in județul Hunedoara. Potrivit IPJ Hunedoara, accidentul a avut loc pe DN 68, la ieșire din localitatea Sarmizegetusa. Polițiștii ajunși la fața locului au constatat ca un barbat de…

- Ai sau nu ai instalate camere video sau un sistem de alarma anti efracție, daca pleci din localitate de Craciun și de Revelion, asigura-te ca, atunci cand vei reveni acasa, nu-ți vei gasi locuința devalizata de hoți, care aleg sa acționeze mai ales in perioada sarbatorilor. In primul rand, e bine sa…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat marti ca pachetul social, “conditia impusa” de social-democrati pentru a intra la guvernare, va intra in vigoare la 1 ianuarie 2022. „Pachetul social, conditia impusa de PSD pentru a intra la guvernare, va intra in vigoare la 1 ianuarie 2022. Asa cum am promis,…