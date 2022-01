Stiri pe aceeasi tema

- Elena Gheorghe a fost sunata sa mearga la „Survivor Romania” și „Asia Express”, dar a refuzat de fiecare data. Artista a explicat motivul pentru care nu și-a dorit sa participe la acest gen de emisiuni.Faimoșii pentru „Survivor Romania” au fost deja aleși, iar echipele pentru „Asia Express” incep a…

- Andy Adetu, unul dintre cei mai ravniți burlaci din lumea mondena, a fost invitat in cadrul emisiunii Showbiz Report, unde a spus tot adevarul legatde presupusa idila dintre el și Ella Tina. Ei bine, daca au avut cei doi o relația amoroasa, puteți vedea mai jos.

- Vlad Mirița, unul dintre cei mai talentați cantareți din Romania, a fost invitat in cadrul emisiunii Showbiz Report, unde a facut dezvaluiri despre viața sa de artist și cea de familie.Cum s-a schimbat viața lui de cand a devenit tata, dar și cu ce se ocupa in prezent, puteți vedea mai jos.

- Magda Catone, una dintre cele mai apreciate actrițe din Romania, a fost invitata in cadrul emisiunii Showbiz Report, unde a facut marturisiri dureroase despre pierderea soțului ei, Șerban Ionescu. Actrița a povestit in exclusivitate la Antena Stars cine i-a fost alaturi in aceasta perioada lunga și…

- Sotul a precizat ca inclusiv copiii sunt indemnati sa-l agreseze, spunandu-i „ultimul taran" Doi fosti soti cer ordin de protectie unul altuia cu schimbul. In urma cu trei luni, barbatul fusese cel care ceruse protectia legii. Cu o zi inainte de expirarea ordinului, femeia a contraatacat, plangandu-se…

- Simona Gherghe și Razvan Sandulescu sunt casatoriți de aproximativ 4 ani. Deși sunt o familie unita, tensiunile nu lipsesc din casa lor. Prezentatoarea de la Antena 1 a povestit de la ce pornesc neințelegerile intre ea și soțul ei. Simona Gherghe imbina foarte bine cele trei roluri pe care le are: mama,…

- Eliza și Cosmin Natanticu formeaza una dintre cele mai sudate echipe din Asia Express, dar bineințeles, și din viața reala, asta pentru ca cei doi sunt impreuna de mai bine de zece ani. Astfel, invitata in platoul emisiunii Showbiz Report de la Antena Stars, Lizi, soția lui Cosmin Natanticu, a facut…

- Mama contabilei torturata de copiii patronului din Bihor, care banuiau ca aceasta ar fi avut o relație amoroasa cu tatal lor, a oferit declarații șocante despre seara in care și-a gasit fata aruncata pe jos și plina de rani.