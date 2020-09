Stiri pe aceeasi tema

- Dupa sase luni de la ultimul spectacol in Sala Mare, Opera Nationala Bucuresti redeschide portile in acest week-end si prezinta publicului spectacolele "Carmina Burana" de Carl Orff si "Barbierul din Sevilla" de Gioachino Rossini. Astfel, sambata, 19 septembrie, incepand cu orele 19:00, veti putea urmari…

- Opera Nationala Bucuresti isi va redeschide Sala Mare, dupa sase luni, weekendul acesta, cand sunt programate reprezentatii ale spectacolelor „Carmina Burana”, dupa Carl Orff, si „Barbierul din Sevilla”, dupa Gioachino Rossini, potrivit news.ro.Sambata, 19 septembrie, incepand cu ora 19:00, va fi…

- FAIN DE TOT: Filarmonica Sibiu organizeaza in perioada 7-13 septembrie 2020 cea de-a 19-a ediție a proiectului „Sibiu Opera Festival”. Manifestarea reunește un numar de 10 evenimente vocal-simfonice pentru care au fost invitați artiști de talie naționala și internaționala. Programul complet al festivalului…

- Opera Nationala Bucuresti deschide Stagiunea 2020-2021 cu o serie de opere in concert, recitaluri, seri de balet si concerte intitulate "Seri de Opera si Balet pe Esplanada". Potrivit unui comunicat al ONB, transmis miercuri AGERPRES, programul primei saptamani va include titlurile "Sincretismul…

- Imagini revoltatoare cu Ministrul de Interne al Romaniei in plina pandemie de coronavirus. Marcel Vela a fost surprins la o nunta cu sute de persoane, incalcand toate regulile de distantare sociala impuse de autoritati. Nunta cu sute de persoane, in varf de munte In weekend-ul care tocmai a trecut,…

- Melomanii brasoveni sunt asteptati, joi, 9 iulie 2020, de la ora 19.00, in Gradina de vara a Operei Brasov, la un recital eveniment: „Bun gasit, Domnule Mozart!”, dedicat geniului muzicii universale. In programul acestei seri sunt cuprinse arii, duete si tertete ilustrative pentru creatia…

- Intr-o posatre pe pagina personala de facebook, ministrul susține ca programul de relansare economica pregatit de Guvernul Ludovic Orban este un program cu „'p' mic-mic”, spre deosebire de PSD care a avut un program de guvernare „cu "P" mare-mare”. „Dupa chinuri uriașe apare și un așa-zis program (cu…

- N.D. Sarbatoarea de Sanziene, celebrata pe data de 24 iunie, a fost inclusa și in calendarul concertelor organizate de Filarmonica ”Paul Constantinescu” din Ploiești, instituția de cultura care, din cauza restricțiilor impuse de pandemie, de la reluarea activitații și-a ”mutat” scena in aer liber, cele…