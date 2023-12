Stiri pe aceeasi tema

- Un atacator a injunghiat mortal o persoana si a ranit alte doua sambata seara in arondismentul 15 din Paris. Poliția l-a arestat pe barbat.Tanarul ar fi strigat "Allah akbar" inainte de a fi arestat, potrivit unei surse din randul politiei, citata de AFP, relateaza agerpres.ro.Autorul loviturilor mortale…

- Poliția de frontiera germana se confrunta cu astfel de situații pe aeroportul din Memmingen cu puțin timp inainte, sau la scurt timp dupa Sarbatori. Dar marți, 28 noiembrie, agenții au avut o surpriza, atunci cand au controlat actele unei romance și ale fiicei ei, scrie portalul de știri regionale din…

- Un prezentator de radio din Filipine a fost impuscat mortal in studioul sau de acasa, in timpul unei transmisiuni live pe facebook. La crima au asistat toti cei care urmareau emisiunea. Un barbat inarmat a intrat in studioul de radio al lui Juan Jumalon, un prezentator de stiri cunoscut si sub numele…

- Un barbat din comuna Berchișești, județul Suceava, și-a uitat cheile mașinii in contact, iar autoturismul i-a fost furat din curte. Poliția l-a gasit dupa aproape trei ore pe faptaș, un tanar de 20 de ani, baut și fara permis auto, și a fost nevoie de mai multe focuri de arma trase asupra mașinii ca…

- Presupusul atac rasist a fost filmat de o camera de supraveghere și s-a petrecut in Dewsbury, comitatul West Yorkshire, Anglia. Barbatul de 57 de ani care a aruncat o pavela de beton in capul unei femei care purta hijab a fost arestat, a informat poliția locala, scrie Metro.Un barbat cu gluga, imbracat…

- Cinci copii cu varste intre 13 și 16 ani, din Ploiești, județul Prahova, au fost amendați pentru ca au spart luneta unei mașini a unui livrator caruia nu au vrut sa ii plateasca comanda.Polițiștii din cadrul Secției nr.4 de Poliție Ploiești au fost sesizați de un barbat in varsta de 48 de ani despre…

- cEste dtanar milionar in umea mediului de afaceri din Statele Unite, dupa anunțul morții subite a unei tinere milionare de doar 26 de ani, Pava LaPere. Conform informațiilor, Poliția a dat verdictul imediat, fiiind vorba de o crima. Pava LaPere, o milionara de doar 26 de ani Pava LaPere a absolvit Universitatea…

- Retinut pentru lipsire de libertate Politistii din cadrul Sectiei de politie rurala Grebanu au retinutieri, 20 septembrie a.c., un barbat in varsta de 23 de ani, din Topliceni, pentru lipsire de libertate.Potrivit IPJ Buzau, in noaptea de 19 20 septembrie a.c., politistii au fost sesizati de catre o…