Stiri pe aceeasi tema

- Eurodeputata Ramona Strugariu, copresedinte REPER, si-a lansat, sambata, candidatura la functia de primar al municipiului Cluj-Napoca, conform agerpres.ro. “Am intrat in politica tocmai ca sa putem sa construim pentru Romania, pentru Cluj-Napoca si pentru Cluj acea viziune europeana despre care am invatat…

- ”Baia Mare are nevoie de parcari supraterane, cu boxe de depozitare, in locul garajelor care ocupa loc și sunt folosite ca debara” – Ionel Bogdan, președintele Consiliului Județean Maramureș/candidat la funcția de primar al municipiului Baia Mare Ionel Bogdan și echipa sa au dat startul intalnirilor…

- Partidul Social Democrat și-a depus pe 19 aprilie listele cu candidații pentru funcțiile de consilieri județeni, consilieri locali ai municipiului Cluj-Napoca, pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Cluj și de primar al municipiului Cluj-Napoca, in vederea alegerilor locale din iunie.…

- Aurelia Cristea și-a depus, vineri, candidatura pentru funcția de primar al municipiului Cluj-Napoca. Același lucru l-a facut și Alexandru Cordoș, care vizeaza funcția de președinte al Consiliului Județean Cluj.

- “Daca avem ce le oferi, oamenii ar sta și ar munci in continuare aici, nu ar mai pleca in strainatate”, spune Vasile Tabacaru. Articolul “Piedone” din Faraoani, candidat la funcția de primar al comunei apare prima data in Deșteptarea Bacau - Liderul presei bacauane! .

- Adrian-Vasile Nita a demisionat din functia de prefect al judetului Neamt si va candida din partea PSD pentru functia de primar al municipiului Piatra-Neamt. Acesta a declarat pentru Agerpres , ca a considerat corect sa isi depuna demisia si nu sa se suspende din functie, pentru a participa la competitia…

- Decizia a fost luata in Comitetul Director Județean al formațiunii, printr-un vot dat in unanimitate de liberalii bacauani: primari, consilieri locali și județeni, parlamentari, membri. „Datoria fața de comunitatea locala din care provin și respectul pe care il am fața de bacauanii din județ este…