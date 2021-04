Am visat că Dan Alexa a retrogradat Dinamo Profesorul Dan Alexa, manager al clubului de fotbal ASU Politehnica face un joc periculos. Meci catastrofal in ultima etapa de campionat la Chiajna, apoi egal la Calarași, ciuca batailor din playoff, apoi doua infrangeri cu momente bune și finaluri jenante in partidele cu Craiova și Rapid. Credeți ca atata poate profesorul? Nici vorba, dar totul ... The post Am visat ca Dan Alexa a retrogradat Dinamo appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

