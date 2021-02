Stiri pe aceeasi tema

- Locuitorii din Ierusalim au trait joi rara experienta de a-si vedea locurile sfinte acoperite de zapada, pe Domul Stancii si pe Zidul de Vest asternandu-se un strat alb in urma unei furtuni de zapada din cursul noptii, relateaza Reuters. Inainte de rasarit, copiii s-au grabit sa se bata cu bulgari de…

- Ambasada Israelului la București a publicat imagini inedite cu oamenii care au ieșit prin parcuri sa se bucure de prima ninsoare din ultimii șapte ani.”Dupa 7 ani, zapada a sosit și la #Ierusalim SnowflakeFlag of Israel Aseara, o ninsoare cu fulgi mari a imbracat orașul intr-o haina alba și a scos mai…

- Un sistem meteorologic care s-a abatut deja asupra regiunii Midwest din Statele Unite, unde a adus cele mai scazute temperaturi din aceasta iarna, se va deplasa spre sud si vest in cursul zilei de miercuri, urmand sa provoace furtuni de zapada si conditii periculoase de circulatie, informeaza Reuters,…

- Autoritatile locale i-au chemat pe oameni sa iasa la curatat omatul, declarand ca ii vor asigura cu lopeti si alt inventar necesar. Cand au venit la "subbotnik" insa oamenii au constatat ca nu au cu ce strange zapada. O alta intrebare care-i macina era: unde sa depoziteze omatul? Solutia a venit imediat:…

- A nins puternic toata noaptea de duminica spre luni, in Alba Iulia, iar orașul a fost acoperit pentru prima data in aceasta iarna de un strat consistent de zapada. Zapada abundenta a creeat un peisaj de basm in Cetatea Alba Carolina, insa pentru a preintampina pericolele de accidentare, lucratorii municipalitații...…

- Regiunea Bavaria din sudul Germaniei, care a inregistrat pana acum numarul cel mai mare de decese cauzate de coronavirus din tara, a anuntat duminica impunerea unei carantine mai dure de miercuri 9 decembrie pana pe 5 ianuarie, informeaza DPA si Reuters, potrivit Agerpres. Locuitorii din Bavaria…

- Stratul de zapada este cuprins intre cinci și opt centimetri. Drumarii anunța ca intervin cu șase utilaje, acestea fiind pregatite de mai multa vreme ca sa curețe drumul. O informare meteo este valabila pina simbata la ora 14.00. Meteorologii au estimat precipitații in cea mai mare parte a țarii, iar…