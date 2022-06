Stiri pe aceeasi tema

- Unitatea Kraken a fost formata din veterani ai Batalionului Azov in ziua in care Vladimir Putin a lansat invazia pe scara larga a Ucrainei, pe 24 februarie, potrivit unui purtator de cuvant al armatei ucrainene. Sunt, practic, „frații mai mici” ai luptatorilor Azov, relateaza Washington Post , cei care…

- Bombardamentele rusesti fara incetare impotriva combinatului siderurgic Azovstal din Mariupol, oras-port din sud-estul Ucrainei aflat in prezent aproape complet sub controlul fortelor ruse, ar fi putut sa provoace o scurgere grava de hidrogen sulfurat in Marea Azov, o substanta

- Armata rusa isi continua marti ofensiva in sud-estul Ucrainei, concentrandu-si eforturile in regiunea prorusa Donbas si in orasul de coasta Mariupol, port strategic la Marea Azov, unde incearca sa preia controlul asupra otelariei Azovstal, potrivit EFE si Ukrinform.

- Liderul separatist al autoproclamatei republici Donetk, Denis Pusilin, a condus defilarea organizata luni in orasul-port Mariupol de la Marea Azov, cu ocazia Zilei victoriei sovietice impotriva Germaniei naziste, si a declarat ca acest oras face parte de acum "pentru totdeauna" din regiunea prorusa…

- Fortele ruse utilizeaza camioanele cu care aduc "ajutoare umanitare" in Mariupol, port strategic la Marea Azov - pe care il controleaza aproape in totalitate, cu exceptia combinatului Azovstal, ultima reduta de rezistenta a combatantilor ucraineni - pentru evacuarea cadavrelor locuitorilor orasului,…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski le-a recomandat sambata militarilor ruși ca „mai bine ar ramane in Rusia decat sa mearga la razboi ca sa moara in Ucraina”. Comandamentului rus planuiește sa continue ofensiva si sa aduca mai multe forte pe frontul ucrainean, relateaza agentia de presa Liga.net,…

- Militarii orasului Mariupol vor lupta pana la ultima suflare contra trupelor ruse care au inconjurat orasul, a afirmat premierul Denis Smihal, duminica. Soldatii ucraineni care protejeaza orasul-port de la Marea Azov nu au abdicat in ciuda ultimatumului dat de Rusia. Dmytro Kuleba, ministrul de externe…

- Razboiul din Ucraina continua cu atacuri in Harkov, Kiev și Mariupol. Orașul-port de la Marea Azov se mai bazeaza doar pe militarii baricadați in combinatul de oțel, care au refuzat sa se predea, așa cum au cerut trupele ruse care controleaza orașul. In uzina s-ar afla intre 2.000 și 2.500 de militari…