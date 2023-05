Stiri pe aceeasi tema

- ADDA și Radu Bucalae au fost desemnați caștigatorii acestei ediții de Te cunosc de undeva! sezonul 19, cu prestația lor in Madonna, Vogue. Aurelian Temișan le-a oferit bonusul de 100 de puncte.

- Ediția din aceasta seara a emisiunii Te cunosc de undeva, sezonul 19, a adus multe zambete in randul juraților, pentru ca toți concurenții au dat tot ce au avut mai bun. Ei bine, și echipa formata din Anca Turcasiu si Jean Gavril a facut un show incendiar. Iata cum au fost jurați cei doi!

- Damian Draghici a avut o surpriza uriașa pentru colegii sai de la „Te cunosc de undeva!”. Artistul i-a invitat pe toți sa urce pe scena alaturi de el la spectacolul pe care il va avea la Sala Palatului. In cadrul celei mai noi gale „Te cunosc de undeva!” va fi lansata o invitație de nerefuzat din partea…

- Mihai Petre va fi extrem de impresionat de transformarea lui CRBL și Radu Țibulca, in aceasta sambata, de la ora 20.00, la Antena 1. Chiar daca la antrenamente totul parea ca le merge pe dos, Crina Mardare, Adriana Trandafir și Ioana Macarie, respectiv profesorii de canto, actorie si coregrafie au facut…

- Transformare incredibila in prima ediție a emisiunii Te cunosc de undeva! Anca Turcasiu si Jean Gavril au intrat in pielea personajelor Sarah Brightman și Antonio Banderas și au interpretat piesa ”The Phantom of The Opera”. Cum au reacționat jurații.

- Prima ediție a competiției ”Te cunosc de undeva”, sezonul 19, continua cu multe surrize pentru telespectatori și jurați. Unul dintre cele mai surprizatoare momente a fost spectacolul facut de CRBL și Radu Țibulca, care ”l-au adus” in platou pe excentricul și controversatul Marilyn Manson.

- Cel de-al 19-lea sezon Te cunosc de undeva!, show ce va avea premiera sambata aceasta, de la 20:00, la Antena 1 aduce pe scena 8 cupluri de artisti in mare forma. CRBL si Radu Tibulca, Nicole Cherry si Juno, Anca Turcasiu si Jean Gavril, Damian Draghici s