Stiri pe aceeasi tema

- Inarmat cu un tarnacop, romanul a spart ușa din spate a unui autogrill și a furat 2 mii de euro, cateva cartușe de țigari, dar și o rola de lozuri, potrivit presei italiene, scrie Stiri Diaspora .Ghinionul hoțului a fost ca figura sa a fost surprinsa de camerele de supraveghere, iar la o simpla verificare…

- Niște hoți care au spart o casa din Pordenone, comuna Chions, Italia, au devenit vedete dupa mesajul lasat proprietarilor casei.Pe langa obiectele furate, proprietarii au gasit un bilet scris de mana, care a provocat atat amuzament, cat si furie in intreaga comunitate.”Imi pare rau, dar nu avem bani…

- 62.000 de persoane au murit in Europa in 2022 din cauza valului de caldura accentuat, arata un studiu al publicației Nature Medicine. Cercetatorii arata ca cea mai afectata țara de valul de caldura a fost Italia, insa și Romania a inregistrat 110 decese in randul femeilor și 135 in randul barbaților.…

- Statele membre G7 urmeaza sa adopte miercuri, 12 iulie, un plan de angajamente pe termen lung fata de securitatea Ucrainei, care sa arate Rusiei ca timpul este impotriva sa, anunta miercuri consiliera Casei Albe in Afaceri Europene Amanda Sloat. ”Aceasta declaratie multilaterala va transmite un mesaj…

- Fundașul central Vlad Chiricheș (33 de ani) pare tot mai aproape de rezilierea contractului cu Cremonese. FCSB il așteapta inapoi in Liga 1. Dupa ce a retrogradat in Serie B la finalul sezonului trecut, Vlad Chiricheș a fost ofertat de Gigi Becali, care il dorește inapoi. Acum, presa din Italia anunța…

- Ianis Hagi ar putea fi protagonistul unui transfer neașteptat in aceasta vara. Doua publicații sportive prestigioase din Italia, Gazzetta dello Sport și Tuttomercatoweb.com, scriu despre interesul italienilor de la Lecce pentru mijlocașul de 24 de ani de la Rangers. Fereastra de transferuri din aceasta…

- Evoluțiile excelente la Genoa l-au impus pe Radu Dragușin in Italia. Campioana Napoli l-ar vrea pe stoperul in varsta de 21 de ani. Sunt doua variante: imprumut acum și transfer definitiv in vara viitoare sau opțiune directa pentru 2024. Dupa un sezon foarte bun in Serie B, cu 38 de meciuri, patru goluri…

- Un baiat in varsta de 14 ani, lasat in grija bunicilor din Republica Moldova, a fost gasit de politistii de frontiera pe raza localitatii vasluiene Dranceni, dupa ce a traversat inot raul Prut, cu intentia de a ajunge la rudele sale din Italia. Potrivit unui comunicat de presa transmis de reprezentantii…